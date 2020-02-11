СМИ выяснили, с кем на самом деле встречается Дан Балан

Анастасия - студентка Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, увлекается танцами, а в прошлом году стала королевой красоты своего ВУЗа.

Дан Балан встречается с 20-летней украинкой Анастасией.

Об этом со ссылкой на своих инсайдеров пишет журнал Viva.

Читайте также"А подбородок все длиннее": 41-летнюю Лорак обвинили в увлечении пластикой (фото)

Она - студентка Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, увлекается танцами, а в прошлом году стала королевой красоты своего ВУЗа.

По Инстаграм-странице возлюбленной Дана Балана видно, что она часто бывает на съемках «Голоса страны». Более того, она вхожа в узкий шоу-бизнесовый круг. Как утверждает инсайдер, Анастасия была с Даном на отдыхе в Буковеле и Бухаресте.

На снимке девушка танцует в квартире Дана Балана. Это легко проследить по картинам на стенах.

В соцсетях Анастасия открыто общается со своими подписчиками. На вопрос «Ты была на съемках Голоса. Что на самом деле происходит между Даном и Тиной?» она ответила: «Роман, написанный рукой гения».

Девушка намекнула на то, что роман Тины Кароль и Дана Балана придумал продюсер шоу «Голос страны».