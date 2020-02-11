Рианна показала ножки в роскошном платье (фото)

Артистка выбрала для выхода в свет черное мини-платье с огромным воланом на плечах.

Американская певица и актриса Рианна продемонстрировала постройневшие ножки в коротком мини-платье.

Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В последнее время певица появляется там нечасто.

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Артистка выбрала для выхода в свет черное мини-платье с огромным воланом на плечах.

Рианна также рассказала, как и с кем планирует отметить День святого Валентина.

"Я собираюсь быть в студии. Очень волнуюсь по этому поводу. Не могу сказать, с кем я работаю, но я давно хотела с ним записать музыку", - заявила поп-звезда.

Но потом не выдержала и призналась: "Хорошо, я скажу вам. Это Фаррелл Уильямс".