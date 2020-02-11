Рианна показала ножки в роскошном платье (фото)
10:19, 11 февраля 2020Звезды
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Артистка выбрала для выхода в свет черное мини-платье с огромным воланом на плечах.
Рианна показала ножки в роскошном платье / Instagram Рианна
Американская певица и актриса Рианна продемонстрировала постройневшие ножки в коротком мини-платье.
Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В последнее время певица появляется там нечасто.
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Артистка выбрала для выхода в свет черное мини-платье с огромным воланом на плечах.
Рианна также рассказала, как и с кем планирует отметить День святого Валентина.
"Я собираюсь быть в студии. Очень волнуюсь по этому поводу. Не могу сказать, с кем я работаю, но я давно хотела с ним записать музыку", - заявила поп-звезда.
Но потом не выдержала и призналась: "Хорошо, я скажу вам. Это Фаррелл Уильямс".
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