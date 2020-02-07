Располневшая Алла Пугачева "объявилась" в сети (фото)
После новогодних праздников певица Алла Пугачева "пропала" из соцсетей. Многие забеспокоились, все ли в порядке с артисткой. Последний снимок она постила в 20-х числах января.
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Но, судя по новому опубликованному на ее фан-странице в Instagram фото, у Примадонны все прекрасно. Она пришла на концерт, где ее и запечатлели. Заметно, что артистка поправилась.
В кадре Алла Борисовна распустила кудрявые волосы и нарядилась в черное мини-платье с полупрозрачной вставкой. Дополнила образ исполнительница массивной подвеской на шее.
"Алла Борисовна Пугачева с нами после нашего вчерашнего концерта", - написал музыкальный коллектив "Контрабас-квартет".
Ранее мегасексуальная и эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала пляжные снимки, на которых она позирует в малиновом сдельном купальнике.