Элайджа Вуд станцевал под вирусный трек Skibidi (видео)
18:45, 04 февраля 2020Звезды
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У актера получилось исполнить танец не хуже музыкантов, которые его придумали.
Элайджа Вуд встретился с участниками группы Little Big / goodfon.ru
Американский актер Элайджа Вуд станцевал под вирусный трек Skibidi вместе с участниками группы Little Big.
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Little Big и Элайджа Вуд встретились в Лос-Анджелесе на премьере фильма «Иди к папочке», в котором у Вуда главная роль.
У актера получилось станцевать не хуже самих музыкантов, которые этот танец и придумали.
Как известно, осенью 2018 года под Skibidi танцевали все: от простых юзеров до ученых, учителей и медиков.
Оторвитесь от работы на минуточку. Тут Элайджа Вуд пляшет вместе с Little Big. Скибиди уа-па-па! pic.twitter.com/O3QQM10gJG— Лента.ру (@lentaruofficial) February 4, 2020
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