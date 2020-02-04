Элайджа Вуд станцевал под вирусный трек Skibidi (видео)

У актера получилось исполнить танец не хуже музыкантов, которые его придумали.

Американский актер Элайджа Вуд станцевал под вирусный трек Skibidi вместе с участниками группы Little Big.

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Little Big и Элайджа Вуд встретились в Лос-Анджелесе на премьере фильма «Иди к папочке», в котором у Вуда главная роль.

У актера получилось станцевать не хуже самих музыкантов, которые этот танец и придумали.

Как известно, осенью 2018 года под Skibidi танцевали все: от простых юзеров до ученых, учителей и медиков.

Оторвитесь от работы на минуточку. Тут Элайджа Вуд пляшет вместе с Little Big. Скибиди уа-па-па! pic.twitter.com/O3QQM10gJG — Лента.ру (@lentaruofficial) February 4, 2020

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