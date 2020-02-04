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Элайджа Вуд станцевал под вирусный трек Skibidi (видео)

18:45, 04 февраля 2020
Звезды
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Элайджа Вуд встретился с участниками группы Little Big / goodfon.ru

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Little Big и Элайджа Вуд встретились в Лос-Анджелесе на премьере фильма «Иди к папочке», в котором у Вуда главная роль.

У актера получилось станцевать не хуже самих музыкантов, которые этот танец и придумали.

Как известно, осенью 2018 года под Skibidi танцевали все: от простых юзеров до ученых, учителей и медиков.

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