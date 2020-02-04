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"Какой ужас!": Настю Каменских распекли в сети за фотошоп

10:09, 04 февраля 2020
Звезды
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Настя Каменских нарвалась на критику в сети / Instagram Настя Каменских

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Артистка выложила в Инстаграм снимок, на котором она позирует с густо подведенными черным глазами. 

"Начинай утро с улыбки - и твой день станет невероятно счастливым!", - подписала Каменских свое фото. 

"Какой ужас!", "Ужас, сплошной фотошоп. Глаза увеличены, зрачки как пятикопеечные монеты. Кожа на лице слишком заглажена. Зубы слишком забелены", "На Майкла Джексона похожа", "Макияж - ужас", "На себя не похожа", - прокомментировали пользователи. 

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Теги: #певица#Настя Каменских