"Какой ужас!": Настю Каменских распекли в сети за фотошоп
10:09, 04 февраля 2020Звезды
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Артистка позирует с густо подведенными черным глазами.
Настя Каменских нарвалась на критику в сети / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских нарвалась на критику в сети. Певицу обвинили в чрезмерном использовании фотошопа.
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Артистка выложила в Инстаграм снимок, на котором она позирует с густо подведенными черным глазами.
"Начинай утро с улыбки - и твой день станет невероятно счастливым!", - подписала Каменских свое фото.
"Какой ужас!", "Ужас, сплошной фотошоп. Глаза увеличены, зрачки как пятикопеечные монеты. Кожа на лице слишком заглажена. Зубы слишком забелены", "На Майкла Джексона похожа", "Макияж - ужас", "На себя не похожа", - прокомментировали пользователи.
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