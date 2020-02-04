"Какой ужас!": Настю Каменских распекли в сети за фотошоп

Артистка позирует с густо подведенными черным глазами.

Украинская певица Настя Каменских нарвалась на критику в сети. Певицу обвинили в чрезмерном использовании фотошопа.

Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски снялась в очень откровенном белье (фото)

Артистка выложила в Инстаграм снимок, на котором она позирует с густо подведенными черным глазами.

"Начинай утро с улыбки - и твой день станет невероятно счастливым!", - подписала Каменских свое фото.

"Какой ужас!", "Ужас, сплошной фотошоп. Глаза увеличены, зрачки как пятикопеечные монеты. Кожа на лице слишком заглажена. Зубы слишком забелены", "На Майкла Джексона похожа", "Макияж - ужас", "На себя не похожа", - прокомментировали пользователи.