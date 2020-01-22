Надя Дорофеева взбудоражила сеть снимком в купальнике (фото)
10:59, 22 января 2020Звезды
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В посте артистка похвасталась роскошной фигурой.
Дорофеева опубликовала новое фото / instagram.com/nadyadorofeeva
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвалила своего мужа Владимира Дантеса за фото с отдыха в Доминикане.
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Он стал для Дорофеевой личным фотографом. Снимками творения Дантеса Надя похвасталась в Instagram.
"Владимир Дантес сделал мне за 10 минут столько фоток, что я готова ему торжественно вручить звание супер инста-мужа", - подписала кадр Дорофеева, на котором предстала в купальнике с высокими вырезами в области бедер, обнажающими интимную часть тела.
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