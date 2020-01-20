Вера Брежнева показала милое фото с мужем
09:16, 20 января 2020Звезды
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Артистка опубликовала снимок из Италии.
Пара счастлива вместе / instagram.com/ververa
Известная украинская певица Вера Брежнева порадовала своих подписчиков новым семейным снимком.
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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем звезда позирует с мужем Константином Меладзе, находясь в Италии.
Снимок получился очень милым и солнечным: на нем пара выглядит счастливой и влюбленной. На Брежневу падают лучи солнца, придавая кадру волшебства.
"Закончила неделю в горах, где, поднявшись пешком на вершину, мы наслаждались видами и погодой!", - подписала кадр Вера.
Ранее Брежнева поделилась с поклонниками постом в Instagram, после публикации которого они снова начали в комментариях писать о проблемах артистки в отношениях с мужем Константином Меладзе.
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