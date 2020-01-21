Принц Гарри прилетел в Ванкувер к Меган и сыну (фото, видео)
Принц Гарри приехал на канадский остров Ванкувер к своей жене Меган Маркл и сыну Арчи.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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У трапа самолета на принца Гарри уже ожидал автомобиль и охрана, который отвез его домой.
Гарри прилетел в Канаду к семье. Папарацци поймали его в аэропорту. Похоже, что самолет - не частный. @Duchessofsussex_daily - Все о Меган Маркл. Будни герцогини Сассекской _______________________________________________ #эстетика #mood #блефаропластика #увеличениегруди #амжадальюсеф #взглядклеопатры #natgeoru #пластическаяхирургия #ольгабузова #селфи #я #мартаковальчук #amjadalyousef #damasclinic #пластикавекмосква #martanikova #москва #россия #питер #меганмаркл #meghanmarkle #duchessofsussex #princeharry #royalfamily #royalweddingtoday #принцгарри #герцогинясассекская #babysussex••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Просьба не спамить в комментариях! Ваша реклама может быть представлена более презентабельно и уважительнее к тому, что вы представляете! #волосы
Отмечается, что 10 дней назад в Канаду приехала Меган Маркл, где наслаждается свободой и гуляет с сыном и встречается с подругами.
Накануне принц Гарри впервые прокомментировал свое решение - сказал, что на чрезвычайно сложный шаг решился ради самых близких.
Напомним, 8 января герцог и герцогиня Сасекские объявили, что отказываются от роли «старших» членов королевской семьи Великобритании и будут работать для того, чтобы быть финансово независимыми.
В Букингемском дворце сообщили, что в семье британских монархов продолжаются дискуссии относительно решения принца Гарри и его жены Меган Маркл частично сложить королевские обязанности.
Королева Великобритании разочарована решением своего внука принца Гарри и Меган Маркл жить независимо от монаршей семьи. Однако Елизавета II пообещала помогать молодым.
Журналисты узнали, как надо будет называть Гарри и Меган и кто будет выполнять их обязанности после выхода из королевской семьи.