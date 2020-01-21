Принц Гарри прилетел в Ванкувер к Меган и сыну (фото, видео)

Британский принц Гарри прибыл в Канаду, где его ждут жена и сын.

Принц Гарри приехал на канадский остров Ванкувер к своей жене Меган Маркл и сыну Арчи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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У трапа самолета на принца Гарри уже ожидал автомобиль и охрана, который отвез его домой.

Отмечается, что 10 дней назад в Канаду приехала Меган Маркл, где наслаждается свободой и гуляет с сыном и встречается с подругами.

Накануне принц Гарри впервые прокомментировал свое решение - сказал, что на чрезвычайно сложный шаг решился ради самых близких.

Напомним, 8 января герцог и герцогиня Сасекские объявили, что отказываются от роли «старших» членов королевской семьи Великобритании и будут работать для того, чтобы быть финансово независимыми.

В Букингемском дворце сообщили, что в семье британских монархов продолжаются дискуссии относительно решения принца Гарри и его жены Меган Маркл частично сложить королевские обязанности.

Королева Великобритании разочарована решением своего внука принца Гарри и Меган Маркл жить независимо от монаршей семьи. Однако Елизавета II пообещала помогать молодым.

Журналисты узнали, как надо будет называть Гарри и Меган и кто будет выполнять их обязанности после выхода из королевской семьи.