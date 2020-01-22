"Как девочка": помолодевшее лицо Пугачевой покали крупным планом (фото)

В кадре исполнительница восхитительна, она выглядит заметно моложе.

Известная певица Алла Пугачева не перестает удивлять поклонников своим внешним видом. Каждый раз, выходя в свет, она провоцирует новую волну слухов то ли о пластических операциях, то ли об "уколах красоты".

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В этот раз на фан-странице Примадонны в Instagram появилось фото, на котором она позирует с российским композитором Игорем Николаевым и его женой Юлией Проскуряковой.

В кадре Алла Борисовна восхитительна, она выглядит заметно моложе. Видно, что овал ее лица заметно вытянулся, "отминусовав" минимум 20 лет.

"Какая же красотка", "Алла красотка", "Почему-то Алла стала одеваться как-то скромно", "Очень красивая", "Как девочка", - расхвалили в комментариях.

Ранее певица Настя Каменских взбудоражила поклонников горячим снимком с отдыха в Мексике.