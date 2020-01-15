Волочкова продемонстрировала вульгарный шпагат на байке (фото)
10:58, 15 января 2020Звезды
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Звезда решила удивлять шпагатами не только в бане.
У Волочковой - ни дня без шпагата / instagram.com/volochkova_art
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новое вульгарное фото.
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В Instagram артистка выложила традиционный для себя снимок в шпагате, правда, нашла она и чем удивить - звезда эффектно расставила ноги на байке. Многие сочли эту позу вульгарной, судя по комментариям.
"И все же водителем этого байка была я! Приехали на пляж... Я только так передвигаюсь на всех видах транспорта. Потому что шпагат - это элемент моей профессии и я в нем живу! Поэтому не везде размаху моих ног хватает места", - написала балерина.
Ранее известная российская и советская певица Алла Пугачева попробовала повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой на своем концерте в Минске.
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