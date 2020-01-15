цей матеріал доступний українською

Волочкова продемонстрировала вульгарный шпагат на байке (фото)

10:58, 15 января 2020
Звезды
1365 0
У Волочковой - ни дня без шпагата / instagram.com/volochkova_art

Читайте такжеВолочкова сверкнула обвисшей грудью (фото)

В Instagram артистка выложила традиционный для себя снимок в шпагате, правда, нашла она и чем удивить - звезда эффектно расставила ноги на байке. Многие сочли эту позу вульгарной, судя по комментариям.

"И все же водителем этого байка была я! Приехали на пляж... Я только так передвигаюсь на всех видах транспорта. Потому что шпагат - это элемент моей профессии и я в нем живу! Поэтому не везде размаху моих ног хватает места", - написала балерина.

Ранее известная российская и советская певица Алла Пугачева попробовала повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой на своем концерте в Минске.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Анастасия Волочкова