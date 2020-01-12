Королева Елизавета в 93 года снова села за руль автомобиля (фото)

Судя по кадрам, королева была в тот момент в плохом настроении.

Королева Елизавета II впервые появилась на публике после заявления принца Гарри и Меган Маркл о желании стать финансово независимыми и жить на два континента. В свои 93 года королева села за руль машины и выглядит недовольной.

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Елизавету II запечатлели в ее поместье в Сандрингеме во время обеда. По фото можно сказать, что королева была довольно сконцентрирована на дороге и выглядела слишком сурово, сообщает 112.ua. Есть вероятность, что именно в свете последних событий она стала настолько грустной.

На ней был винтажный платок Hermes с изображением собаки, на заднем сидении автомобиля – тоже собака.

Mirror отмечает, что королева была за рулем не пристегнутой.

В Британии тревожатся, что королева сама села за руль, что делает крайне редко и, как говорят, в минуты крайнего раздражения. Сама королева как-то рассказывала, что вождение машины ее успокаивает.

Как сообщал УНИАН, 8 января Принц Гарри с супругой Меган Маркл заявили о том, что сложат с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей, и будут стремиться к финансовой независимости. Они планируют жить на две страны - Британию и США. Но в то же время продолжат "оказывать полноценную поддержку" королеве Елизавете.

Королева Великобритании Елизавета II вызвала старших членов королевской семьи на экстренный совет, чтобы решить будущее герцога и герцогини Сассекских Меган и Гарри. Встреча состоится в понедельник, 13 января, в норфолкском поместье Сандрингем.