MARUV показала своего мужа (фото)
14:13, 10 января 2020Звезды
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Исполнительница показала совместный снимок с мужем.
Family portrait ❤️
Украинская певица MARUV не часто делится личными фотографиями, но вот, наконец, звезда решила нарушить эту традицию. Исполнительница показала совместный снимок с мужем.
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Фото опубликовано в ее аккаунте в Instagram.
Улыбающаяся пара позировала в обычной одежде в стиле кэжуал вместе со своей собакой Изольдой.
"Семейный портрет", - коротко подписала снимок MARUV.
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