MARUV показала своего мужа (фото)

Исполнительница показала совместный снимок с мужем.

Украинская певица MARUV не часто делится личными фотографиями, но вот, наконец, звезда решила нарушить эту традицию. Исполнительница показала совместный снимок с мужем.

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Фото опубликовано в ее аккаунте в Instagram.

Улыбающаяся пара позировала в обычной одежде в стиле кэжуал вместе со своей собакой Изольдой.

"Семейный портрет", - коротко подписала снимок MARUV.