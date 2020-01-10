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MARUV показала своего мужа (фото)

14:13, 10 января 2020
Звезды
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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Украинская певица MARUV не часто делится личными фотографиями, но вот, наконец, звезда решила нарушить эту традицию. Исполнительница показала совместный снимок с мужем. 

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Фото опубликовано в ее аккаунте в Instagram.

Улыбающаяся пара позировала в обычной одежде в стиле кэжуал вместе со своей собакой Изольдой.

"Семейный портрет", - коротко подписала снимок MARUV.

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Теги: #MARUV