Умер участник популярной в конце 90-х группы "140 ударов в минуту" (видео)

Коллектив наиболее известен по таким композициям, как "Тополя", "Ой-ой-ой", "Глупая девчонка" и "По глазам".

Скончался бывший бэк-вокалист известной российской музыкальной группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов.

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Об этом в сети сообщил создатель и лидер коллектива Сергей Конев в пятницу, 10 января.

Как рассказал Конев Telegram-каналу Life Shot, в полиции ему сообщили, что Абрамов "просто пошел в магазин, поскользнулся и упал". Отмечается также, что 9 января Абрамова доставили в реанимацию с переохлаждением, он якобы скончался после операции.

Группа "140 ударов в минуту" была основана Коневым в 1999 году, тогда же вышел ее дебютный альбом. Коллектив наиболее известен по таким композициям, как "Тополя", "Ой-ой-ой", "Глупая девчонка" и "По глазам". Абрамов покинул группу в 2002 году.

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