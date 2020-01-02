Анна Седокова работает над авторским шоу о сексе

Артистка хочет вернуться на телевидение в качестве ведущей.

Певица Анна Седокова заявила, что готовит свое интернет - шоу о сексе.

Об этом экс-“ВИА Гра” рассказала на своей странице в Instagram, где поделилась целями на ближайший год.

"В январе я начинаю съемки своего интернет шоу о любви, отношениях и…сексе. Все о нем родненьком. Мне нужны сценаристы, которые могут писать смешно", - обратилась к поклонникам Седокова.

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Исполнительница также планирует вернуться на телевидение в качестве ведущей. О том, какой проект будет вести, певица пока не говорит.

Подводя итоги прошедшего года, артистка призналась, что ее 2019-й был богат на потери и разочарования.

"В этом году было много потерь, много разочарований, но ничто из них не сравниться с одной минутой рядом с семьей. Спасибо моим детям, что выбрали меня. Спасибо Алина, Мо и Гектор! Мы ищем возможности, чтобы все были вместе и я уверена, что в 2020 найдем", - поделилась с подписчиками звезда.

Седоковой 37 лет. Артистка дважды состояла в официальном браке. Первым мужем певицы с 2004 по 2006 год был футболист киевского "Динамо" Валентин Белькевич. Она одна воспитывает их общую дочь Алину. Вторым возлюбленным Анны был бизнесмен из Киева Максим Чернявский. После развода эк-супруги вместе воспитывают дочь Монику. В 2017 году певица родила сына Гектора. Отцом ребенка СМИ называют российского бизнесмена Артема Комарова, с которым Седокова рассталась вскоре после родов. Сейчас исполнительница состоит в отношениях с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.