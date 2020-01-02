Анна Седокова работает над авторским шоу о сексе
Певица Анна Седокова заявила, что готовит свое интернет - шоу о сексе.
Об этом экс-“ВИА Гра” рассказала на своей странице в Instagram, где поделилась целями на ближайший год.
"В январе я начинаю съемки своего интернет шоу о любви, отношениях и…сексе. Все о нем родненьком. Мне нужны сценаристы, которые могут писать смешно", - обратилась к поклонникам Седокова.
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Исполнительница также планирует вернуться на телевидение в качестве ведущей. О том, какой проект будет вести, певица пока не говорит.
Подводя итоги прошедшего года, артистка призналась, что ее 2019-й был богат на потери и разочарования.
"В этом году было много потерь, много разочарований, но ничто из них не сравниться с одной минутой рядом с семьей. Спасибо моим детям, что выбрали меня. Спасибо Алина, Мо и Гектор! Мы ищем возможности, чтобы все были вместе и я уверена, что в 2020 найдем", - поделилась с подписчиками звезда.
Heading into 2020 like... Я не еду отдыхать и невероятно кайфую от того, что работаю с первого дня января. У меня слишком большие цели на этот год. Новый год - это новые возможности и может одна из нижеперечисленных вакансий и целей у меня ваша. ⚡️ музыка. В марте мы планируем мой первый большой сольный концерт в Москве, Питере и Киеве ❤️ Я готова показать свою музыку тем, для кого она важна. Моя команда и я, ищем честного и трудолюбивого концертного директора, с большим опытом работы. На каждую из песен в альбоме #PROLubov , будет снята своя видео работа 🎬 Режиссеры, если вы хотели со мной поработать, то сейчас самое время. Или я свяжусь с вами сама! #LAStory Я решила открыть новый офис моей марки одежды, оптовых продажи и франшизу. Мы набираем в штат новых сотрудников, имеющих опыт в этом направлении. Так же, мы ищем стажеров без опыта, но готовых его у нас получить. Резюме присылать в Директ @lastory_store И да, я ищу офис мечты. Рядом с Авиапарком. 200 метров🙂 И самое важное ! Мы решили создать линейку с новыми дизайнерами и художниками! У вас есть талант, а у меня есть возможность воплотить все в жизнь. Резюме и работы сюда @lastory_store 😎 #КНИГА , ой что будет ! Февраль #ТВ Пора достать свой диплом ведущей с полки и вернуться на телевидение. Я скучаю по этой части своей жизни и уже выбрала канал, на котором хочу работать! #ИНТЕРНЕТ В январе я начинаю съёмки своего интернет шоу об отношениях, сексе и... И сексе 😂 Ведь все о нем, родненьком. Мне нужны сценаристы, которые могут писать смешно об отношениях и ... сексе. Писать в Директ мне. Присылать шутки и наброски туда же. #Я чуть не забыла) Планирую, наконец-то, заполучить ноги мечты, потерять кг 5 и получить ещё одно образование. Социология. И 1С бухгалтерию. И психологию. И продолжать испанский #СЕМЬЯ Самое важное и вне списка. Личное. Мой дом будет тёплым, вкусным и весёлым. Планирую больше слушать, не так серьезно ко всему относиться и вдохновлять своим примером быть лучше и любить эту жизнь больше! А какие цели на 2020 у тебя? Напиши и действуй P.S. Спасибо, что вы со мной все эти годы. Спасибо! Обещаю лайкнуть каждый коммент под этим постом 😜❤
Седоковой 37 лет. Артистка дважды состояла в официальном браке. Первым мужем певицы с 2004 по 2006 год был футболист киевского "Динамо" Валентин Белькевич. Она одна воспитывает их общую дочь Алину. Вторым возлюбленным Анны был бизнесмен из Киева Максим Чернявский. После развода эк-супруги вместе воспитывают дочь Монику. В 2017 году певица родила сына Гектора. Отцом ребенка СМИ называют российского бизнесмена Артема Комарова, с которым Седокова рассталась вскоре после родов. Сейчас исполнительница состоит в отношениях с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.