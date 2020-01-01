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Родные Заворотнюк передали ее новогоднее обращение к поклонникам

22:18, 01 января 2020
Звезды
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Заворотнюк и ее семья обратилась к людям / instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая проходит реабилитацию после рака мозга, передала поклонникам привет и поблагодарила всех за поддержку.

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Соответствующее обращение от актрисы и ее семьи появилось в Instagram.  

«Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, ЗДОРОВЬЯ и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания!

Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем!», - говорится в публикации.

Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, ЗДОРОВЬЯ и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем! ❤️

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений.

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Теги: #Анастасия Заворотнюк