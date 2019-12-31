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Регина Тодоренко примерила откровенный купальник (фото)

11:14, 31 декабря 2019
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Тодоренко прекрасно выглядит / instagram.com/reginatodorenko

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала соблазнительный снимок, на котором позирует на лежаке в черном сдельном купальнике с глубоким декольте и со шнуровкой до пупка.

В кадре Тодоренко распустила волосы и сверкнула прелестями - сочной грудью и стройными подтянутыми ножками.

"Пусть каждый из вас отдохнёт в невероятно красивом и приятном сердцу месте, пусть хватит здоровья и сил на достижение своих целей, на заботу о близких, на открытие бизнеса, создание потрясающего проекта и тд.", - пожелала Регина своим подписчикам.

Ранее скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась фото с отдыха в Пхукете. На нем она позирует в крохотном бикини.

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Теги: #фото#Регина Тодоренко