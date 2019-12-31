Регина Тодоренко примерила откровенный купальник (фото)
Известная украинская ведущая Регина Тодоренко похвасталась фото с отдыха на Бали.
Читайте такжеРегина Тодоренко обнажила мокрые ягодицы на камеру (фото)
На своей странице в Instagram артистка опубликовала соблазнительный снимок, на котором позирует на лежаке в черном сдельном купальнике с глубоким декольте и со шнуровкой до пупка.
В кадре Тодоренко распустила волосы и сверкнула прелестями - сочной грудью и стройными подтянутыми ножками.
"Пусть каждый из вас отдохнёт в невероятно красивом и приятном сердцу месте, пусть хватит здоровья и сил на достижение своих целей, на заботу о близких, на открытие бизнеса, создание потрясающего проекта и тд.", - пожелала Регина своим подписчикам.
Ранее скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась фото с отдыха в Пхукете. На нем она позирует в крохотном бикини.