Музыканты, журналисты, политики: кого мы потеряли в 2019 году (видео)

В этом году не стало много известных личностей.

К сожалению, 2019-й принес не только достижения, но и потери.

В этом году не стало многих великих людей - легенд музыки, фотографов, талантливых актеров, влиятельных политиков, журналистов и других деятелей, которые повлияли на ход истории. Предлагаем вспомнить этих известных личностей.

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1 января 2019 года не стало знаменитого певца Криса Кельми. А в феврале из жизни ушел еще один музыкант - рэпер Децл (Кирилл Толмацький). 19 февраля мировая пресса взорвалась от сообщения: не стало иконы моды - модельера Карла Лагерфельда.

4 марта после инсульта на 53-м году жизни скончался звезда культового сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри. Позже в этот же день стало известно о том, что солист легендарной группы The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство. В мае 2019 года не стало звезды известного сериала "Твин Пикс" Пегги Липтон. А 6 июня ушел из жизни украинский писатель Юрий Мушкетик.

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В июле фанаты простились со звездой "Бегущего по лезвию" - актером Рутгером Хауэром, которому было 75 лет. 22 июля не стало одного из авторов текста Конституции Украины Виктора Мусияки. 26 сентября умер Жак Ширак – президент Франции (1995-2007).

11 октября не стало космонавта Алексея Леонова, который стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. А 21 октября на вертолете разбился 9-й министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой.

В ноябре ушел из жизни праправнук основателя торгового дома Louis Vuitton, известный модельер Патрик-Луи Виттон. А 9 декабря 2019 года стало известно о смерти солистки легендартної группы Roxette Мари Фредрикссон.