В Москве подожгли могилу Децла (фото)

Семья артиста планирует все восстанавливать.

В Москве на Пятницком кладбище подожгли могилу музыканта Кирилла Толмацкого, известного как рэпер Децл.

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По словам матери, пожарище случилось прямо на католическое рождество, в ночь с 25 на 26 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина увидела обугленный крест и сожженную ограду и пошла разбираться к администрации кладбища.

"Там объяснили, что это могли сделать фанатки Децла. Каждый день они приходят на могилу и ставят свечи. Пожар мог произойти случайно, по неосторожности. Завтра семья рэпера планирует все восстанавливать", - говорится в сообщении.

Ранее судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Он умер в результате острой сердечной недостаточности.