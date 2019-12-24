Леся Никитюк поразила эффектным "луком" (фото)
13:06, 24 декабря 2019Звезды
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Нарядом телезвезда подчеркнула роскошную фигуру.
Никитюк имеет роскошный вид / instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, известная по шоу "Кто сверху" и "Орел и решка" показала новогодний тредовый наряд.
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На своей странице в Instagram звезда продемонстрировала поклонником эффектный "лук", подчеркнув декольте и продемонстрировав стройное бедро в высоком разрезе.
"Изюминка" образа - блестящий низ платья (что в тренде при выборе новогоднего аутфита). "Одна нога уже в 2020-ом. Угадайте, какие цвета нужно одевать в новогоднюю ночь?", - подписала фотографию Леся.
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