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Леся Никитюк поразила эффектным "луком" (фото)

13:06, 24 декабря 2019
Звезды
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Никитюк имеет роскошный вид / instagram.com/lesia_nikituk

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На своей странице в Instagram звезда продемонстрировала поклонником эффектный "лук", подчеркнув декольте и продемонстрировав стройное бедро в высоком разрезе.

"Изюминка" образа - блестящий низ платья (что в тренде при выборе новогоднего аутфита). "Одна нога уже в 2020-ом. Угадайте, какие цвета нужно одевать в новогоднюю ночь?", - подписала фотографию Леся.

Ранее Тина Кароль удивила зрителей во время концерта "Рождественская история с Тиной Кароль", выйдя в костюме имбирного пряника.

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Теги: #фото#Леся Никитюк