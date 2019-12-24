Леся Никитюк поразила эффектным "луком" (фото)

Нарядом телезвезда подчеркнула роскошную фигуру.

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, известная по шоу "Кто сверху" и "Орел и решка" показала новогодний тредовый наряд.

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На своей странице в Instagram звезда продемонстрировала поклонником эффектный "лук", подчеркнув декольте и продемонстрировав стройное бедро в высоком разрезе.

"Изюминка" образа - блестящий низ платья (что в тренде при выборе новогоднего аутфита). "Одна нога уже в 2020-ом. Угадайте, какие цвета нужно одевать в новогоднюю ночь?", - подписала фотографию Леся.

Ранее Тина Кароль удивила зрителей во время концерта "Рождественская история с Тиной Кароль", выйдя в костюме имбирного пряника.