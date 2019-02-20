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Стала известна причина смерти Карла Лагерфельда

09:04, 20 февраля 2019
Мир
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Карл Лагерфельд / REUTERS

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Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источник, близкий к дизайнеру. Он отметил, что кутюрье не распространялся о своей болезни, но смело с ней боролся.

"Карл очень гордился своим здоровьем и правильным образом жизни, поэтому рак поджелудочной железы стал настоящим шоком", - рассказал источник.

Напомним, знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд умер 19 февраля на 86-м году жизни. Он несколько недель чувствовал себя плохо. 

Карл Отто Лагерфельд - немецкий модельер, фотограф. Всему миру он наиболее известен как креативный директор дома Chanel.

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Теги: #смерть#Карл Лагерфельд