У семьи онкобольной Заворотнюк появилась новая проблема

Пока актриса борется с серьезной болезнью, у ее близких проблемы с деньгами.

Мать Анастасии Заворотнюк Валентина занимается вопросами, связанными с квартирой дочери, которая расположена на улице Улофа Пальме в Москве.

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По данным Единого российского реестра недвижимости, за квартиру, оформленную на Анастасию в 2006 году, давно не платили. Долг по коммунальным платежам составил около 46 тысяч рублей (17,5 тыс. грн, - Ред.). Никто не вносил оплату с мая месяца, пишет "СтарХит".

Общая площадь квартиры составляет 200 квадратных метров.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений.