Лобода заявилась в дерзком "луке" на радио (фото)
15:58, 13 декабря 2019Звезды
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Скоро выйдет новый альбом исполнительницы SOLDOUT.
Лобода собрала волосы и спрятала глаза за очками / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода пришла в студию "Русского радио" в эффектном наряде.
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Соответствующим снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram. На нем она позирует, сидя в студии в сером клетчатом пиджаке и брюках и черном топе. Такой наряд ображил идеально плоский животик "суперзвезды".
"Сегодня на "Русском радио" говорили о выходе альбома SOLDOUT. Я знаю, как вы его ждете. Волнуюсь. И надеюсь вас не разочаровать", - написала Лобода.
Ранее Светлана Лобода поразила сеть новым смелым снимком, на котором предстала, прикрыв шикарное голое тело простыней.
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