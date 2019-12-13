Лобода заявилась в дерзком "луке" на радио (фото)

Скоро выйдет новый альбом исполнительницы SOLDOUT.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода пришла в студию "Русского радио" в эффектном наряде.

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Соответствующим снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram. На нем она позирует, сидя в студии в сером клетчатом пиджаке и брюках и черном топе. Такой наряд ображил идеально плоский животик "суперзвезды".

"Сегодня на "Русском радио" говорили о выходе альбома SOLDOUT. Я знаю, как вы его ждете. Волнуюсь. И надеюсь вас не разочаровать", - написала Лобода.

Ранее Светлана Лобода поразила сеть новым смелым снимком, на котором предстала, прикрыв шикарное голое тело простыней.