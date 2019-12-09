цей матеріал доступний українською

Дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам в Instagram

12:26, 09 декабря 2019
Звезды
869 0
Заворотнюк с дочерью Анной / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк сообщила публике, что она больше не имеет никакого отношения к магазину модной дизайнерской одежды D8 Moscow, который открыла только этой осенью.

Читайте такжеДочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

"Дорогие подписчики, я больше не имею никакого отношения к D8 Moscow. По вопросам обращайтесь на их страницу напрямую", - написала дочь актрисы в stories Instagram.

"Возможно, девушке, пришлось распрощаться с бизнесом, так как лечение больной раком мамы стоит огромных денег. Даже муж Заворотнюк, Петр Чернышев, в новогодние праздники будет много работать, чтобы оплатить сиделок, врачей и препараты", - пишет "КП".

Заявление Анны Заворотнюк

Напомним, слухи об онкологии у Заворотнюк стали появляться осенью 2019 года. Различные источники сообщали, что у нее якобы рак головного мозга и вылечить его невозможно. Родные эту информацию не подтвердили, но заявили, что Заворотнюк больна, но уже проходит реабилитацию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Анастасия Заворотнюк