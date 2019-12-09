Дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам в Instagram

Судя по всему, дочь артистки вынуждена была продать свой бизнес из-за лечения мамы.

Дочь российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк сообщила публике, что она больше не имеет никакого отношения к магазину модной дизайнерской одежды D8 Moscow, который открыла только этой осенью.

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"Дорогие подписчики, я больше не имею никакого отношения к D8 Moscow. По вопросам обращайтесь на их страницу напрямую", - написала дочь актрисы в stories Instagram.

"Возможно, девушке, пришлось распрощаться с бизнесом, так как лечение больной раком мамы стоит огромных денег. Даже муж Заворотнюк, Петр Чернышев, в новогодние праздники будет много работать, чтобы оплатить сиделок, врачей и препараты", - пишет "КП".

Напомним, слухи об онкологии у Заворотнюк стали появляться осенью 2019 года. Различные источники сообщали, что у нее якобы рак головного мозга и вылечить его невозможно. Родные эту информацию не подтвердили, но заявили, что Заворотнюк больна, но уже проходит реабилитацию.