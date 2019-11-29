Во Львове отменили концерт "Время и Стекло": не признали Крым украинским

Артисты отказались записать видеоролик, в котором бы назвали Россию агрессором.

Во Львове отменили концерт группы «Время и Стекло», который был запланирован на 5 декабря.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на общественного активиста Антона Петровского.

Читайте такжеНадя Дорофеева блеснула сочными ягодицами (фото)По его словам, львовские активисты неоднократно обращались к организаторам концерта. Они просили, чтобы артисты записали для фанатов небольшой видеоролик, в котором бы признали Россию – страной-агрессором, а Крым – украинским. Члены коллектива не отреагировали на просьбу, и видеоролик записан не был, поэтому организаторы решили отменить концерт, чтобы избежать провокаций.

«Для того, чтобы во Львове не было массового возмущения, организаторы решили отменить концерт», – отметил Петровский.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве отменили концерт Виталия Козловского из-за выступления на 9 мая в Москве.