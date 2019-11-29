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Во Львове отменили концерт "Время и Стекло": не признали Крым украинским

14:26, 29 ноября 2019
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Организаторы приняли решение отменить концерт, чтобы "не было массового возмущения" / muz1.tv

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на общественного активиста Антона Петровского.

Читайте такжеНадя Дорофеева блеснула сочными ягодицами (фото)По его словам, львовские активисты неоднократно обращались к организаторам концерта. Они просили, чтобы артисты записали для фанатов небольшой видеоролик, в котором бы признали Россию – страной-агрессором, а Крым – украинским. Члены коллектива не отреагировали на просьбу, и видеоролик записан не был, поэтому организаторы решили отменить концерт, чтобы избежать провокаций.

«Для того, чтобы во Львове не было массового возмущения, организаторы решили отменить концерт», – отметил Петровский.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве отменили концерт Виталия Козловского из-за выступления на 9 мая в Москве.

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Теги: #время и стекло