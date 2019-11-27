Ани Лорак показала "влажные" кадры нового клипа (видео)
19:38, 27 ноября 2019Кино и музыка
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Режиссером клипа, снятого на Сицилии, стал Алан Бадоев.
#МыНарушаем 🦋 04.12.2019 💥 Save the date ‼️ by @alanbadoev
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак показала отрывок из нового клипа на песню "Мы нарушаем".
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Видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Каролина в коротких шортах и топе, обнажающем живот и грудь, стоит в бассейне. Затем она появляется в откроенном белом платье в бельевом стиле.
Режиссером клипа, снятого на Сицилии, стал Алан Бадоев. В посте Лорак анонсировала выход новой видеоработы и назвала дату - 4 декабря.
Ранее 41-летняя опальная украинская певица Ани Лорак решилась на смену имиджа – звезда подстригла челку.
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