Ани Лорак показала "влажные" кадры нового клипа (видео)

Режиссером клипа, снятого на Сицилии, стал Алан Бадоев.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак показала отрывок из нового клипа на песню "Мы нарушаем".

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Видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Каролина в коротких шортах и топе, обнажающем живот и грудь, стоит в бассейне. Затем она появляется в откроенном белом платье в бельевом стиле.

Режиссером клипа, снятого на Сицилии, стал Алан Бадоев. В посте Лорак анонсировала выход новой видеоработы и назвала дату - 4 декабря.

Ранее 41-летняя опальная украинская певица Ани Лорак решилась на смену имиджа – звезда подстригла челку.