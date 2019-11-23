"Тебе снова 18?": фанаты не узнали Лорак на новом фото

Лорак показала серию фото и видео, на которых позировала в новом имидже и с другой прической.

Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с подписчиками Instagram новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны.

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В этот раз Каролина показала в разделе Сториc в Instagram целую серию фото и видео, на которых позировала в новом образе. Звезда примерила блестящее платье серебристого оттенка с пикантным вырезом на спине и по бокам. Обтягивающее платье средней длинный выгодно подчеркнуло формы артистки, которые она с удовольсвием продемонстрировала.

При этом Лорак похвасталась не только нарядом, но еще и прической - звезда решила уложить волосы в мягкие локоны.

Позже она представила фото подготовки к мероприятию, на котором и показала в детялях свой макияж и прическу.

«Сегодня лучший день! Каждый день у нас есть возможность стать лучше, добрее и красивее. Как вы занимаетесь саморазвитием?», – пишет Лорак под новым постом.

А вот что отвечают пользователи Инстаграм:

«Каролина, вам 18???? как так??? 😂🔥❤️ офигенная», «Смотрим на такую красоту как ты 😍 и становимся лучше и добрее», «Сегодня будем смотреть и восхищаться вами😍🔥», «Сооолнышко😍Вы прекрасны💥», «Каролина вы всегда красивые, будьте счастливы, очень приятно вас видеть счастливой. Я сижу пока-что дома, а в понедельник в школу!💗», «Развиваем в себе умение любить, творить и не переживать благодаря вам. Спасибо за энергию и вдохновение ❤️❤️❤️❤️», «Почему рекламщиков никто не банит?)».