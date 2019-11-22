Настя Каменских пришла на эфир в коротеньких шортах (фото)
13:46, 22 ноября 2019Звезды
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Видно, что артистка сильно похудела.
Каменских показалась в шортиках / instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских, она же NK, покорила зрителей "Сніданку" на 1+1 своим эпатажным образом.
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Так, артистка пришла в студию телеканала в ярком наряде - черных мини-шортах и такого же цвета кожаном бюстгальтере. Разбавила black "лук" она розовым пиджаком. Дополнила образ Каменских аккуратно собранными волосами и массивным украшением на шее.
Ранее популярная украинская певица Настя Каменских порадовала своих поклонников сексуальным снимком из солнечной Мексики.
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