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Настя Каменских пришла на эфир в коротеньких шортах (фото)

13:46, 22 ноября 2019
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Каменских показалась в шортиках / instagram.com/kamenskux

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Так, артистка пришла в студию телеканала в ярком наряде - черных мини-шортах и такого же цвета кожаном бюстгальтере. Разбавила black "лук" она розовым пиджаком. Дополнила образ Каменских аккуратно собранными волосами и массивным украшением на шее.

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских порадовала своих поклонников сексуальным снимком из солнечной Мексики.

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Теги: #фото#Настя Каменских