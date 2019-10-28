Потап показал мокрую Настю Каменских (фото)
18:17, 28 октября 2019Звезды
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В комментариях многие отметили, как сильно пара похудела.
Каменских с Потапом занимаются спортом / instagram.com/realpotap
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, предстала мокрой на фото.
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Соответствующий снимок на своей странице в Instagram опубликовал супруг артистки Потап. "Мы намочили футболки и сфоткались, вы ж не подумали,что мы вспотели?", - подписал он кадр.
На фото Каменских позирует в мокрой пудровой футболке и без макияжа, ее волосы собраны. Ее супруг в кадре демонстрирует мышцы.
Ранее Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, представила новую песню Elefante и клип на нее.
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