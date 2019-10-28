Потап показал мокрую Настю Каменских (фото)

В комментариях многие отметили, как сильно пара похудела.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, предстала мокрой на фото.

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Соответствующий снимок на своей странице в Instagram опубликовал супруг артистки Потап. "Мы намочили футболки и сфоткались, вы ж не подумали,что мы вспотели?", - подписал он кадр.

На фото Каменских позирует в мокрой пудровой футболке и без макияжа, ее волосы собраны. Ее супруг в кадре демонстрирует мышцы.

Ранее Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, представила новую песню Elefante и клип на нее.