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Потап показал мокрую Настю Каменских (фото)

18:17, 28 октября 2019
Звезды
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Каменских с Потапом занимаются спортом / instagram.com/realpotap

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Соответствующий снимок на своей странице в Instagram опубликовал супруг артистки Потап. "Мы намочили футболки и сфоткались, вы ж не подумали,что мы вспотели?", - подписал он кадр.

На фото Каменских позирует в мокрой пудровой футболке и без макияжа, ее волосы собраны. Ее супруг в кадре демонстрирует мышцы.

Ранее Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, представила новую песню Elefante и клип на нее.

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Теги: #фото#Настя Каменских