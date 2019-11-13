Тина Кароль в сексуальном платье поразила сеть (фото)

Исполнительница продемонстрировала новый роскошный образ.

Популярная украинская певица и ведущая шоу "Танцы со звездами" Тина Кароль не устает радовать и удивлять своих подписчиков сексуальными снимками.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала в эффектном образе. Кароль подчеркнула сексуальные формы зелено-серебристым платьем с пайетками от бренда David Koma с пикантным вырезом на спине и по бокам.

В качестве украшений звезда использовала красивые лаконичные серьги Saint Laurent. Дополнила образ Тина аккуратной укладкой и макияжем с акцентом на красной помаде.

В сети фаны в восторге от нового "лука" исполнительницы.

Как сообщалось, певица MARUV была отмечена еще одной премией в Москве. Там свои награды 12 ноября раздало издание Glamour Russia.