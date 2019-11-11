Полуголая Каменских в кожаном бюстгальтере завела Instagram (фото)
18:14, 11 ноября 2019Звезды
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Настя в образе сексуальной блондинки с каре позировала в кожаном бюстгальтере, колготках и ярко-розовой куртке, которую накинула на плечи.
Настя Каменских показала очень смелый образ / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских показала очень смелый образ из своего нового клипа Elefante.
Снимок она опубликовала в своем Instagram.
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Настя в образе сексуальной блондинки с каре позировала в кожаном бюстгальтере, колготках и ярко-розовой куртке, которую накинула на плечи.
"Ты красотка!", "Вау! Как всегда шикарна!", "Ух, какая секси", - написали певице в комментариях.
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