Полуголая Каменских в кожаном бюстгальтере завела Instagram (фото)

Настя в образе сексуальной блондинки с каре позировала в кожаном бюстгальтере, колготках и ярко-розовой куртке, которую накинула на плечи.

Украинская певица Настя Каменских показала очень смелый образ из своего нового клипа Elefante. Снимок она опубликовала в своем Instagram. Читайте такжеПопулярную в 90-х певицу раскритиковали за чрезмерную пластику Настя в образе сексуальной блондинки с каре позировала в кожаном бюстгальтере, колготках и ярко-розовой куртке, которую накинула на плечи. "Ты красотка!", "Вау! Как всегда шикарна!", "Ух, какая секси", - написали певице в комментариях. Как сообщал УНИАН, Лобода показала грудь во всей красе на ультрасексуальном фото.

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