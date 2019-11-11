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Полуголая Каменских в кожаном бюстгальтере завела Instagram (фото)

18:14, 11 ноября 2019
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Настя Каменских показала очень смелый образ / Instagram Настя Каменских

Снимок она опубликовала в своем Instagram.

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Настя в образе сексуальной блондинки с каре позировала в кожаном бюстгальтере, колготках и ярко-розовой куртке, которую накинула на плечи. 

"Ты красотка!", "Вау! Как всегда шикарна!", "Ух, какая секси", - написали певице в комментариях. 

Как сообщал УНИАН, Лобода показала грудь во всей красе на ультрасексуальном фото.

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Теги: #Настя Каменских#голая Настя Каменских