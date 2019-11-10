Популярную в 90-х певицу раскритиковали за чрезмерную пластику

Звезду 90-х с трудом узнали поклонники. По мнению фанатов, певица прибегла к пластике или уколам красоты.

Пупулярная в 90-х 53-летняя певица Лада Дэнс все реже появляется на публике. Она оставила гастрольную деятельность и посвятила себя семье.

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Дэнс пришла на передачу «Привет, Андрей!» и поклонники Дэнс были удивлены образом певицы. По их мнению, теперь узнать ту, которая пела про «Девочку-ночь» и «Дождись», очень трудно. Они заявили, что у Лады слишком перекачанные губы, которые она к тому же подчеркивает яркой помадой, пишет "СтарХит".

Отметим, в настоящий момент Лада официально не замужем. Знаменитость не исключает того, что когда-нибудь снова пойдет под венец. Певица подчеркивает — отсутствие штампа в паспорте вовсе не говорит о том, что личная жизнь отсутствует. «Если я не замужем, это не значит, что я одинока. Я одинокой вообще не бываю никогда», — призналась Дэнс.