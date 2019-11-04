Экс-"виагра" чуть не потеряла ребенка из-за увеличения груди (видео)

Через несколько недель после операции певица поняла, что была беременна.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова, которая в марте 2018-го ушла из коллектива, впервые рассказала, почему решилась на такой шаг.

"Да, действительно, я ушла из группы из-за беременности, я очень долго молчала на эту тему, потому что мне до сих пор больно", - поделилась она со "Світським життям".

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"Эта история могла закончиться трагически. Так случилось, что я решилась на операцию, маммопластику, когда еще работала в группе. Я пришла в очень известную клинику, к очень известному врачу. Мне сделали все анализы, чтобы убедиться, что мне можно сделать операцию и что нет никаких противопоказаний. Мне сделали эту операцию. Но через несколько недель я поняла, что я была беременна. Мне сделали общий наркоз на 16 неделе беременности", - впервые рассказала Миша.

Артистка поделилась, что у нее не укладывалось в голове, как такое может быть. Она поехала в ту клинику, где делали операцию. Там анестезиолог начал успокаивать артистку, что ничего страшного не произошло.

Ранее бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова завела сети откровенным снимком.