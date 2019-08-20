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Экс-"виагра" разделась догола и показала соблазнительные формы (фото)

15:44, 20 августа 2019
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Миша Романова полностью разделась для фото / фото instagram.com/misharomanova

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В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она полностью голая лежит в ванной.

Подписала фото Романова строчками из своей новой песни: "Убиваешь, словно никотин, ты мое сердце, Максим".

В комментариях сразу предположили, что песня посвящена Максу Барских, с которым певицу связывают долгие дружеские отношения. Сейчас певец продюсирует Романову, она стала первой артисткой его собственного лейбла.

Когда-то Романову и Барских действительно связывали романтические отношения, однако после расставания пара осталась просто друзьями.

фото instagram.com/misharomanova

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года Миша Романова презентовала свой первый сольный клип после ухода из "ВИА Гры".

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Теги: #певица#ВИА Гра