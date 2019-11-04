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"Эффектная штучка": Алла Пугачева удивила новым фото

09:32, 04 ноября 2019
Звезды
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На снимке Пугачева показала лицо крупным планом / фан-группа Пугачевой в Instagram

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В фан-группе Примадонны в Instagram появился снимок с выступления с одним из ее образов в стиле 80-х. На нем Алла Борисовна предстала с пышной шевелюрой и повязкой, а также ярким макияжем.

Так, для выхода в свет артистка подкрасила губы, а на глаза нанесла нежно-розовые тени и жирные стрелки.

В комментариях многие пишут, что Пугачева прекрасно выглядит. "Стала ещё эффектней", "Красотка", "С годами стала красивей", "Богиня", "Божественная", "Эффектная штучка", - восхищаются фаны.

На снимке Пугачева показала лицо крупным планом / фан-группа Пугачевой в Instagram

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева не устает удивлять своих поклонников внешним видом. Но не всегда прекрасное моложавое лицо - заслуга артистки, в этом ей помогает и фотошоп.

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Теги: #фото#Алла Пугачева