"Эффектная штучка": Алла Пугачева удивила новым фото

Многие отмечают, что с годами Примадонна стала выглядеть эффектней.

Известная певица Алла Пугачева 2 ноября выступила в Минске с юбилейным концертом в честь своего 70-летия.

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В фан-группе Примадонны в Instagram появился снимок с выступления с одним из ее образов в стиле 80-х. На нем Алла Борисовна предстала с пышной шевелюрой и повязкой, а также ярким макияжем.

Так, для выхода в свет артистка подкрасила губы, а на глаза нанесла нежно-розовые тени и жирные стрелки.

В комментариях многие пишут, что Пугачева прекрасно выглядит. "Стала ещё эффектней", "Красотка", "С годами стала красивей", "Богиня", "Божественная", "Эффектная штучка", - восхищаются фаны.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева не устает удивлять своих поклонников внешним видом. Но не всегда прекрасное моложавое лицо - заслуга артистки, в этом ей помогает и фотошоп.