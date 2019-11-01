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Настя Каменских в топе без белья похвасталась фигурой (фото)

15:52, 01 ноября 2019
Звезды
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Каменских прекрасно выглядит / instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских, она же NK, даже на отдыхе не дает себе спуска, занимаясь спортом. Об этом свидетельствует ее новое фото в Instagram.

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На опубликованном снимке звезда позирует рядом со своим мужем Потапом, оба "на спорте". В кадре Настя позирует в черном топе без белья и фиолетовых шортиках. При этом она демонстрирует свой животик и подтянутые мышцы рук.

В кадре поп-звезда предстала без грамма макияжа, но все равно ее красота пленяет.  "Мы стараемся даже на отдыхе держать себя в тонусе", - подписала фотографию Каменских. 

Ранее Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала эпатажные образы со съемок клипа на песню Elefante.

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Теги: #фото#Настя Каменских