Настя Каменских в топе без белья похвасталась фигурой (фото)

В кадре поп-звезда предстала без грамма макияжа.

Популярная украинская певица Настя Каменских, она же NK, даже на отдыхе не дает себе спуска, занимаясь спортом. Об этом свидетельствует ее новое фото в Instagram.

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На опубликованном снимке звезда позирует рядом со своим мужем Потапом, оба "на спорте". В кадре Настя позирует в черном топе без белья и фиолетовых шортиках. При этом она демонстрирует свой животик и подтянутые мышцы рук.

В кадре поп-звезда предстала без грамма макияжа, но все равно ее красота пленяет. "Мы стараемся даже на отдыхе держать себя в тонусе", - подписала фотографию Каменских.

Ранее Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала эпатажные образы со съемок клипа на песню Elefante.