цей матеріал доступний українською

Леся Никитюк поразила глубиной декольте (фото)

13:41, 31 октября 2019
Звезды
42 0
Никитюк продемонстрировала новый образ / instagram.com/lesia_nikituk

Читайте такжеТина Кароль сверкнула прелестями в ультракоротком платье (фото)

На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимки, на которых показала пышную грудь и стройные ножки в мини. "Сome on Barbie let’s go party", - подписала она кадры.

На фото ведущая позирует в откровенном платье, которое едва прикрывает ее ягодицы. Обращает на себя внимание и огромное декольте Леси, о чем ее фаны начали писать в комментариях: "Ух, какая грудь", "Сиси", "Ничего себе, глаза".

Ранее Вера Брежнева покорила сеть новым образом. Она предстала в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет с оригинальной вышивкой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Леся Никитюк