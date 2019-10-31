Леся Никитюк поразила глубиной декольте (фото)
13:41, 31 октября 2019Звезды
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На снимках видно, что ведущая загорела.
Никитюк продемонстрировала новый образ / instagram.com/lesia_nikituk
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала очень горячие фото с отдыха в Египте.
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На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимки, на которых показала пышную грудь и стройные ножки в мини. "Сome on Barbie let’s go party", - подписала она кадры.
На фото ведущая позирует в откровенном платье, которое едва прикрывает ее ягодицы. Обращает на себя внимание и огромное декольте Леси, о чем ее фаны начали писать в комментариях: "Ух, какая грудь", "Сиси", "Ничего себе, глаза".
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