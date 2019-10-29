Надя Дорофеева соблазнила сеть провокационной позой (фото)

Пользователи сети в восторге от образа певицы в стиле 2000-х.

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала провокационный кадр со съемок клипа на песню "Лох".

Читайте такжеНастя Каменских показала горячее фото в бикини

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем поп-звезда позирует в дерзком образе в стиле 2000-х: с прической из гофрированных волос, блестками поверх теней на глазах, джинсах и корсетной майке.

Дорофеева в кадре предстала в провокационной позе - с широко раздвинутыми ногами, отклонив туловище назад.

"Горячая", "Идеальная", "Бомбезная", "Красавица", - пишут в комментариях под фотографией Нади.

Раньше Надя Дорофеева "засветила" ягодицы на снимке с тренировки.