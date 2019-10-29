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Надя Дорофеева соблазнила сеть провокационной позой (фото)

21:53, 29 октября 2019
Звезды
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Кадр был сделан на съемках клипа "Лох" / instagram.com/nadyadorofeeva

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем поп-звезда позирует в дерзком образе в стиле 2000-х: с прической из гофрированных волос, блестками поверх теней на глазах, джинсах и корсетной майке.

Дорофеева в кадре предстала в провокационной позе - с широко раздвинутыми ногами, отклонив туловище назад.

"Горячая", "Идеальная", "Бомбезная", "Красавица", - пишут в комментариях под фотографией Нади.

Раньше Надя Дорофеева "засветила" ягодицы на снимке с тренировки.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева