Настя Каменских показала горячее фото в бикини
08:03, 29 октября 2019Звезды
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Судя по комментариям, многим понравилась новая фотография Насти.
В кадре Каменских прикрыла животик парео / instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских снова порадовала своих подписчиков в Instagram откровенно сексуальным фото с отдыха.
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Артистка опубликовала кадр, на котором она позирует в черном раздельном купальнике, прикрыв его низ бело-оливковым парео. На снимке поп-звезда позирует без макияжа, ее волосы собраны, одна рука касается лба.
Видно, что Каменских похудела и загорела. В кадре она предстала босиком, выставив одну стройную ножку.
Судя по комментариям, многим понравилась новая фотография Насти, ее расхвалили за фигуру и прекрасное лицо.
Ранее Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, предстала мокрой на фото.
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