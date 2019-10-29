Настя Каменских показала горячее фото в бикини

Судя по комментариям, многим понравилась новая фотография Насти.

Популярная украинская певица Настя Каменских снова порадовала своих подписчиков в Instagram откровенно сексуальным фото с отдыха.

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Артистка опубликовала кадр, на котором она позирует в черном раздельном купальнике, прикрыв его низ бело-оливковым парео. На снимке поп-звезда позирует без макияжа, ее волосы собраны, одна рука касается лба.

Видно, что Каменских похудела и загорела. В кадре она предстала босиком, выставив одну стройную ножку.

Судя по комментариям, многим понравилась новая фотография Насти, ее расхвалили за фигуру и прекрасное лицо.

Ранее Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, предстала мокрой на фото.