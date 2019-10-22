СМИ узнали, сколько стоит лечение "прекрасной няни" Заворотнюк

По сообщениям СМИ, сейчас Заворотнюк находится в реабилитационном центре элитной клиники.

Более месяца поклонники с тревогой следят за новостями о состоянии 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием — раком мозга.

Читайте такжеПоявились фото из больницы, где находится Заворотнюк

Сейчас, по сообщениям СМИ, звезда лежит в элитной российской клинике на Рублевке и находится под постоянным наблюдением врачей, передает "СтарХит".

Говорят, что лечение в реабилитационном центре обходится ее семье в довольно крупную сумму — около 100 тысяч рублей в сутки (более 39 тысяч гривен, - Ред.). Половина суммы уходит на оплату палаты класса люкс, а другая — на медицинские услуги.

Напомним, что родственники Заворотнюк лишь недавно сделали официальное заявление о ее лечении. Они признались, что актриса действительно борется с недугом, однако называть диагноз не стали. Также близкие звезды отметили, что большинство информации в СМИ значительно преувеличено.