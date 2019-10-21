Мать Заворотнюк заметили на кладбище - СМИ

Родные Анастасии Заворотнюк не называют ее диагноз.

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкозаболеванием, Валентину Борисовну заметили на Даниловском кладбище в Москве.

Информацию о том, что Валентина Борисовна действительно была на кладбище, подтверждают сразу несколько Telegram-каналов.

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"Маму Анастасии Заворотнюк заметили на Даниловском кладбище, где успокоилась святая Матрона. Вероятно, женщина все же последовала совету почитателей таланта звездной дочки и пришла просить святую о здравии", - пишет телеграм-канал Yobajur.

Отмечается, что родственница звезды сериала "Моя прекрасная няня" могла поддаться на увещевания многочисленных фанатов, которые ранее говорили, что можно попросить о помощи Матрону Московскую.

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк не называют ее диагноз и не комментируют состояние. Но на специально созданном аккаунте в Instagram от их имени были опровергнуты последние новости СМИ. Утверждается, что актриса проходит курс восстановления и не находилась в критическом состоянии.