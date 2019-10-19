"Потеряла привлекательность": внешность Ани Лорак вызвала споры в сети (фото)

Всего, за час после публикации пост Лорак успело оценить более 65 тысяч пользователей.

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками новыми фотографиями. Отметим, артистка в описании поста поинтересовалась у подписчиков, читали ли они ее новое интервью российскому изданию «ОК».

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Многие ответили, что да, а также поделились впечатлениями от материала. Всего, за час после публикации пост Лорак успело оценить более 65 тысяч пользователей сети, при этом оставив много разных комментариев.

Кто-то похвалил внешность Ани Лорак, но нашлись и такие, кому она не понравилась: "С увеличением губ неминуемо меняются пропорции лица. В данном случае, идеально красивое от природы лицо, на мой взгляд, потеряло свою привлекательность".