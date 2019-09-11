цей матеріал доступний українською

Ани Лорак "засветилась" в студии своего молодого любовника (фото)

15:13, 11 сентября 2019
Звезды
286 0
Лорак записывает новую песню / instagram.com/90210.group

Опальная украинская певица Ани Лорак после развода с мужем Муратом закрутила роман с молодым любовником - продюсером Black Star Егором Глебом, который ранее был женат на певице Tayanna.

Читайте такжеАни Лорак "засветилась" в объятиях российского певца (фото)

Фото со звукозаписывающей студии Глеба были опубликованы в stories самой артистки. Очевидно, "дива" вскоре выпустит новую песню, ведь на одном снимке написано "Скоро".

Ранее с этой же студии Ани Лорак постила любовные фото с Егором, в подписи под которыми призналась, что она по-настоящему влюблена.

instagram.com/anilorak

Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак похвасталась фото со своей новой пассией, 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ани Лорак