Ани Лорак "засветилась" в студии своего молодого любовника (фото)

После расставания с мужем Муратом Лорак закрутила роман с молодым продюсером.

Опальная украинская певица Ани Лорак после развода с мужем Муратом закрутила роман с молодым любовником - продюсером Black Star Егором Глебом, который ранее был женат на певице Tayanna.

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Фото со звукозаписывающей студии Глеба были опубликованы в stories самой артистки. Очевидно, "дива" вскоре выпустит новую песню, ведь на одном снимке написано "Скоро".

Ранее с этой же студии Ани Лорак постила любовные фото с Егором, в подписи под которыми призналась, что она по-настоящему влюблена.

Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак похвасталась фото со своей новой пассией, 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом.