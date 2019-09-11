Ани Лорак "засветилась" в студии своего молодого любовника (фото)
15:13, 11 сентября 2019Звезды
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После расставания с мужем Муратом Лорак закрутила роман с молодым продюсером.
Лорак записывает новую песню / instagram.com/90210.group
Опальная украинская певица Ани Лорак после развода с мужем Муратом закрутила роман с молодым любовником - продюсером Black Star Егором Глебом, который ранее был женат на певице Tayanna.
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Фото со звукозаписывающей студии Глеба были опубликованы в stories самой артистки. Очевидно, "дива" вскоре выпустит новую песню, ведь на одном снимке написано "Скоро".
Ранее с этой же студии Ани Лорак постила любовные фото с Егором, в подписи под которыми призналась, что она по-настоящему влюблена.
instagram.com/anilorak
Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак похвасталась фото со своей новой пассией, 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом.
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