Анастасия Заворотнюк перенесла две операции - СМИ

Актриса чувствует себя не так уж и плохо, говорит ее знакомый.

В прессе появились новые обнадеживающие сообщения о самочувствии Анастасии Заворотнюк.

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Так, знакомый актрисы сообщил, что после двух хирургических вмешательств, которые перенесла актриса в конце сентября, она почувcтвовала себя значительно лучше, передает "Вокруг ТВ".

"На самом деле она восстанавливается, проходит реабилитацию — в том числе в бассейне...", - рассказал приятель артистки.

Кроме того, хорошим знаком может быть и то, что родственники Заворотнюк наконец стали высказываться о состоянии звезды. Так, они подтвердили, что Анастасия действительно борется с тяжелым заболеванием, однако не уточнили ее диагноз.

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк не называют ее диагноз и не комментирует состояние. Но на специально созданном аккаунте в Instagram от их имени были опровергнуты последние новости СМИ. Утверждается, что актриса проходит курс восстановления и не находилась в критическом состоянии.