Мокрая Вера Брежнева показала "секс" в фонтане (фото)

Нашлись и те, кто считает, что на снимке Вера выглядит слишком худой и изможденной.

Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева очаровала поклонников очередным стильным снимком в Instagram.

Читайте такжеУ Заворотнюк сделали заявление после слухов о том, что актриса умерла

На нем артистка сидит в мокром обтягивающем платье в фонтане в замысловатой позе, откинув голову назад и демонстрируя длинные загорелые голые ноги.

"Хорошо, когда хорошо… Или девушка в фонтане. Все внимание на туфли", - подписала снимок Брежнева.

Фаны тут же осыпали певицу щедрыми комплиментами: "Секс", "Шоколадка", "Я в шоке", "Огонь", "Мегасексуальная".

Ранее французский бренд Etam представил новую весенне-летнюю коллекцию. На этом фэшн-событии побывала и 37-летняя Вера Брежнева. Она появилась в необычном аутфите от польского бренда Magda Butrym - сером пиджаке в тоненькую полоску и массивным декоративным элементом на плече в виде цветка и белых брюках.