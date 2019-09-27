Alyona Alyona выпустила клип на трэк "Завтра" (видео)

Новая видео-работа исполнительницы состоит из нарезок видео с ее концертов, путешествий и отпусков.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко), которая получила престижную международную премию, выпустила новый клип на трэк «Завтра»

Читайте такжеAlyona Alyona посвятила новый клип проблеме буллинга: «если обидят, зови меня» (видео)О премьере она сообщила в Instagram.

«Жизнь – как большая река, которая несла меня по течению, то против много лет. Но один водопад изменил все. Порой, в водовороте событий я даже не знаю, где должна быть завтра... Но я точно знаю, что уже 6 декабря мы встретимся в HC Hall на моем большом сольном концерте в Киеве», – анонсировала выступление исполнительница.

Новый клип Alyona Alyona состоит из нарезок видео с ее концертов, путешествий и отпусков.

Как ранее сообщал УНИАН, Alyona Alyona получила в Германии международную музыкальную премию Anchor award.