41-летняя Ани Лорак показала фигуру в дерзком мини (фото)
12:57, 27 сентября 2019Звезды
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В кадре исполнительница предстала в смелом образе.
Ани Лорак празднует 41-й день рождения / instagram.com/anilorak
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак в свой 41-й день рождения порадовала фанатов соблазнительным снимком.
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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала в экстремально коротком бежевом платье со шнуровкой по бокам аж до груди. Этот наряд такого кроя, что кажется, что "дива" без белья.
Дополнила Ани Лорак дерзкий образ высокими сапогами в модный змеиный принт. Волосы у певицы ровные и распущены, на ее шее и правой руке массивные украшения.
"Просто мой день! Люблю эту осень", - подписала кадр исполнительница.
Ранее Ани Лорак презентовала песню "Мы нарушаем" и анонсировала новый, 16-й, альбом "За мечтой".
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