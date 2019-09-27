Муж Каменских поделился трогательным фото со звездой

Поклонникам пары понравился их снимок, многие осыпали их комплиментами.

Популярная украинская певица Настя Каменских предстала в нежном и естественном образе на новом семейном снимке с мужем Потапом (Алексеем Потапенко).

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Артист на своей странице в Instagram показал снимок с супругой, на которых она позировала без макияжа. В кадре Каменских появилась в белом свитшоте и спортивных штанах.

На фото Потап обнимает свою жену-поп-звезду. "Baby gir", - нежно подписал муж Каменских кадр.

Поклонникам пары понравился их снимок, многие осыпали их комплиментами.

Ранее СМИ узнали, что украинские артисты Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко) официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, отгремевшей под Киевом 23 мая.