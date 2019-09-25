"Нас, артистов, это не касается": Лобода высказалась о войне в Украине

Артисты вне политики, отметила певица.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, заявляет, что ей безразлично, в какой стране жить, главное – чтобы ее творчество любили.

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Так певица высказалась в интервью российской ведущей Ксении Собчак.

Лобода отметила, что хотела бы, чтобы Украина и Россия дружили, и ей не нравится то, что происходит между странами. Правда, «не видит смысла это выносить».

«Я люблю людей прежде всего, я люблю находиться там, где любят моё творчество, мою музыку и работу. Где принимают меня, где люди меня ждут. Какая, к черту, разница, какая это страна? Россия, Украина, Казахстан... В мире много стран. То, что происходит в политике, нас, артистов не касается. Мы вне всего этого», – сказала она.

Как сообщал УНИАН, на День Конституции, 28 июня, руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан сходил на концерт певицы Лободы и российского артиста Артура Пирожкова.