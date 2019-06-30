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Главу Офиса президента заметили на свадьбе сестры Лободы в Киеве (видео)

15:33, 30 июня 2019
Политика
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Богдан прокомментировал посещения этого концерта / УНИАН

На День Конституции 28 июня руководитель Офиса президента Владимира Зеленского сходил на концерт певицы Лободы и российского артиста Артура Пирожкова.

Богдан прокомментировал theБабелю посещения этого концерта. «Вообще-то артист Алексадр Ревва - гражданин Украины. Очень патриотичный парень», - сказал Богдан. При этом он отметил, что не является поклонником Пирожкова.

29 июня Telegram-канал «УП. Off the record» разместил видео, на котором заметно, как руководитель Офиса президента веселится на выступлении российского артиста Артура Пирожкова и Светланы Лободы в ночном клубе QUEEN. Там якобы праздновали свадьбу младшей сестры певицы Светланы Лободы Ксении.

Как сообщал УНИАН, 25 июня президент Владимир Зеленский утвердил положение о создании Офиса президента и подписал указ о назначении Андрея Богдана руководителем Офиса.

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Теги: #офис#Богдан#Лобода