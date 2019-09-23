Заворотнюк прекратили лечить – росСМИ

По словам пациентки московской клиники, где сейчас находится актриса, Заворотнюк с 16 сентября лишь поддерживают искусственное дыхание и работу сердца.

Врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк.

Об этом российскому телеканалу НТВ рассказала пациентка частной московской клиники, где сейчас находится актриса.

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По ее словам, Заворотнюк с 16 сентября «лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца».

Женщина подтвердила, что Анастасию действительно госпитализировали 13 сентября с диагнозом «глиобластома» в последней стадии. 14 сентября актрису частично парализовало, 15 сентября ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщали СМИ, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии, однако эту информацию пока не подтверждают и не опровергают родственники и представители Заворотнюк.

Актриса находилась в искусственной коме, у нее начали отказывать внутренние органы, развился сепсис, парализовало часть тела.