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Заворотнюк прекратили лечить – росСМИ

09:10, 23 сентября 2019
Звезды
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У Заворотнюк диагностировали рак мозга / instagram.com/a_zavorotnyuk

Об этом российскому телеканалу НТВ рассказала пациентка частной московской клиники, где сейчас находится актриса.

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По ее словам, Заворотнюк с 16 сентября «лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца».

Женщина подтвердила, что Анастасию действительно госпитализировали 13 сентября с диагнозом «глиобластома» в последней стадии. 14 сентября актрису частично парализовало, 15 сентября ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщали СМИ, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии, однако эту информацию пока не подтверждают и не опровергают родственники и представители Заворотнюк.

Актриса находилась в искусственной коме, у нее начали отказывать внутренние органы, развился сепсис, парализовало часть тела. 

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Теги: #Анастасия Заворотнюк